"Луч" и "СКА-Хабаровск" одержали домашние победы в ФНЛ, "Шинник" впервые проиграл

"Луч" обыграл "Шинник" в матче 5-го тура Олимп-ФНЛ - 2:1. Для ярославцев это поражение стало первым в сезоне, до этого они сыграли один раз вничью и трижды победили.

В другой встрече "СКА-Хабаровск" с минимальным счетом одолел "Факел" - 1:0. Воронежская команда пока не может в этом сезоне победить (2 ничьи, 3 поражения).

Первенство России

Олимп - ФНЛ

5-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Факел" (Воронеж) - 1:0 (1:0)

Гол: Кацаев, 25.

"СКА-Хабаровск": Обухов, Шляков, Суслов, Зайцев, Квеквескири, Камилов, Малеев (Гаджимурадов, 58), Никифоров, Кацаев (Кузьмичев, 89), Горулев (Труфанов, 83), Брагин (Патрик Круз, 66).

"Факел": Ермаков, Хайманов, Лихачев, Красильниченко, Дмитриев, Мазуров (Коробкин, 79), Воробьев, Черевко (Микушин, 86), Мастерной, Рябокобыленко (Букия, 66), Хлебородов (Пухов, 73).

Предупреждения: Черевко, 35. Пухов, 90+1.

Судья: Анопа (Благовещенск).

28 июля. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

"Луч" (Владивосток) - "Шинник" (Ярославль) - 2:1 (0:0)

Голы: Квеквескири, 58 (1:0). Пухов, 58 (1:1). Алиев, 70 - с пенальти (2:1).

"Луч": Котляров, Марущак, Магадиев, Аравин, Степанец, Стеклов (Насадюк, 72), Кротов (Квеквескири, 40), Макаренко, Носов (Абазов, 72), Кутьин (Алиев, 55), Гордиенко (Руденко, 60).

"Шинник": Яшин, Щербаков, Первушин, Пухов (Гонгапшев, 70), Эктов, Дроздов, Олейников (Бакаев, 46), Кожемякин, Зинков, Алейников, Самодин.

Предупреждения: Олейников, 16. Стеклов, 34. Кротов, 35. Гордиенко, 45. Кожемякин, 71. Квеквескири, 86.

Удаление: Квеквескири, 90+3 (неспорт. повед., вторая ж.к.).

Судья: Сельдяков (Балашиха).

28 июля. Владивосток. Стадион "Динамо".