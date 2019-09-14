«Луч» и «Нижний Новгород» обошлись без голов, нижегородцы не пропускают четвертый матч подряд

«Луч» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в матче 13-го тура Олимп-ФНЛ — 0:0. Голкипер нижегородцев Николай Сысуев не пропускает уже четвертую игру подряд. Его сухая серия составляет 405 минут.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

13-й тур

«Луч» (Владивосток) — «Нижний Новгород» — 0:0

«Луч»: Котляров, Аравин, Магадиев, Ботака-Иобома, Стеклов, С.Пономаренко (Насадюк, 57), Катрич (Носов, 65), Абазов, Квеквескири, Гордиенко (Руденко, 86), Алиев (Кутьин, 79).

«Нижний Новгород»: Сысуев, Хозин, Гаджибеков (Лебедев, 65), Федорив, Зуев, Голышев (Чудин, 71), Ставпец (Палиенко, 63), Сапета, Игнатович (Гусейнов, 90+3), Комолов, Портнягин.

Предупреждения: Абазов, 19. Сапета, 20. Федорив, 25. Хозин, 30. Ботака-Иобома, 86. Квеквескири, 90+4.

Судья: Буланов (Саранск).

14 сентября. Владивосток. Стадион «Динамо».