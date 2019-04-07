"Луч" и "Чертаново" голов не забили, москвичи вышли на четвертое место

"Луч" и "Чертаново" открыли программу 30-го тура Олимп-ФНЛ. Матч завершился вничью - 0:0. Столичный клуб вышел на четвертое место, обогнав по допольнительным показателям "Нижний Новгород", у которого игра в запасе. "Луч" идет 13-м.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

30-й тур

"Луч" (Владивосток) - "Чертаново" (Москва) - 0:0

Нереализованный пенальти: Прудников, 39 (вратарь)

"Луч": Котляров, Марущак, Степанец, Насадюк, Дзахов (Машнев, 60), Замалиев, Калугин (Хлебородов, 33), Пономаренко, Визнович (Акопян, 79), Гордиенко, Часовских (Кротов, 69).

"Чертаново": Радионов, Бартасевич, Солдатенков, Паршиков, Колесниченко (Герчиков, 86), Ежов, Витюгов (Михайлов, 89), Горшков, Пруцев, Прудников (Молчанов, 82), Сарвели.

Предупреждения: Визнович, 64. Кротов, 86. Замалиев, 89.

Судья: Кукуляк (Калуга).

7 апреля. Владивосток. Стадион "Динамо".