«Луч» будет играть в ПФЛ

Министерство физической культуры и спорта Приморского края приняло решение о заключении контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне-2020/21. Средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

«Футбольная команда «Луч» перейдет в 3-й дивизион и сохранится Центр подготовки юных футболистов», — говорится в сообщении пресс-службы Правительства Приморского края.

В текущем сезоне «Луч» набрал 27 очков в 27 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.