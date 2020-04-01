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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

«Луч» будет играть в ПФЛ

07:38
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Министерство физической культуры и спорта Приморского края приняло решение о заключении контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне-2020/21. Средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

«Футбольная команда «Луч» перейдет в 3-й дивизион и сохранится Центр подготовки юных футболистов», — говорится в сообщении пресс-службы Правительства Приморского края.

В текущем сезоне «Луч» набрал 27 очков в 27 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Дополнительная информация:

http://sportprimorsky.ru/press-centre/news/12072-zaklyuchenie-kontraktov-s-igrokami-v-professionalnyh-sportklubah-primorya-v-sezone-2020-2021-priostanavlivaetsya.html

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