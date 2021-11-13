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Липецкий «Металлург» уступил «Нефтехимику»

16:58
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«Металлург» из Липецка в матче 22-го тура чемпионата Олимп ФНЛ принимал «Нефтехимик». Хоязева уступили со счетом 1:2.

ФНЛ

22-й тур

«Металлург Лп» (Липецк) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (1:2)

Голы: Хубаев, 27 (0:1). Завезен, 33 (1:1). Юшин, 44 (1:2).

«Металлург Лп» (Липецк): Матюша (Иканович, 46), Редькович, Иваньков, Баульчев, Киселев (Иванников, 81), Завезен (Ахвледиани, 82), Яковлев (Овчинников, 58), Поярков (Шаповалов, 58), Войдель, Кутьин, Арустамян.

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Ширяев, Котов, Шоркин, Бердников, Москвичев (Талалай, 30), Юшин (Калугин, 90+1), Емельянов, Родионов (Котик, 90+1), Хубаев, Галиулин (Дворецков, 74).

Предупреждения: Киселев, 20. Шоркин, 27. Войдель, 44. Овчинников, 65. Галиулин, 72.

Судья: Турбин (Дмитров).

13 ноября. Липецк. Стадион «Металлург».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Иван Шитик все материалы автора
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