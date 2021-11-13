Липецкий «Металлург» уступил «Нефтехимику»
«Металлург» из Липецка в матче 22-го тура чемпионата Олимп ФНЛ принимал «Нефтехимик». Хоязева уступили со счетом 1:2.
ФНЛ
22-й тур
«Металлург Лп» (Липецк) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (1:2)
Голы: Хубаев, 27 (0:1). Завезен, 33 (1:1). Юшин, 44 (1:2).
«Металлург Лп» (Липецк): Матюша (Иканович, 46), Редькович, Иваньков, Баульчев, Киселев (Иванников, 81), Завезен (Ахвледиани, 82), Яковлев (Овчинников, 58), Поярков (Шаповалов, 58), Войдель, Кутьин, Арустамян.
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Ширяев, Котов, Шоркин, Бердников, Москвичев (Талалай, 30), Юшин (Калугин, 90+1), Емельянов, Родионов (Котик, 90+1), Хубаев, Галиулин (Дворецков, 74).
Предупреждения: Киселев, 20. Шоркин, 27. Войдель, 44. Овчинников, 65. Галиулин, 72.
Судья: Турбин (Дмитров).
13 ноября. Липецк. Стадион «Металлург».
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