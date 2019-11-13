Лидер ФНЛ «Торпедо» проиграло «Нижнему Новгороду» на «Открытие Арене»

«Торпедо» уступило «Нижнему Новгороду» в домашнем матче 23-го тура Олимп-ФНЛ — 0:2. Из-за проблем со стадионом на Восточной улице игра состоялась на «Открытие Арене». Команда Сергея Игнашевича по итогам тура сохранила лидерство в таблице, отставание идущего вторым «Ротора» составляет три очка.

«Нижний Новгород» поднялся на 10-ю строчку.

Первенство России

Олимп-ФНЛ

23-й тур

«Торпедо» — «Нижний Новгород» — 0:2 (0:1)

Голы: Ставпец, 20 — с пенальти (0:1). Сагитов, 86 (0:2).

«Торпедо»: Кеняйкин, Шоркин, Шустиков (Лях, 46), Шишкин, Божин, Галоян (Максимов, 55), Самошников, Калугин (Орехов, 76), Магаль, И.Сергеев, Лебеденко.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Морозов, Абрамов, Гаджибеков (Хозин, 86), Темников, Ставпец (Лебедев, 89), Палиенко (А.С.Сергеев, 90+3), Чудин, Игнатович, Голышев (Салугин, 90), Сагитов.

Предупреждения: Магаль, 18. Самошников, 58. Сагитов, 72. Игнатович, 75. Максимов, 77.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

13 ноября. Москва. Стадион «Открытие Арена».