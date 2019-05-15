Лицензирование "Тамбова" перенесено на 17 мая

По технической причине процедура лицензирования футбольного клуба "Тамбов" для выступления в соревнованиях под эгидой РФС в сезоне-2019/2020 перенесена на 17 мая. Это объясняется отсутствием утвержденного бюджета Тамбовской области.

- Губернатор завтра утвердит бюджет, из-за этого лицензирование перенесли на 17 мая. Это сугубо технический момент, завтра губернатор подпишет письмо. Все остальное готово, все нормально – никаких проблем нет", – сообщил "ТАСС" источник в клубе.

"Тамбов" гарантировал себе повышение в классе 11 мая после того, как идущая третьей в турнирной таблице ФНЛ "Томь" потеряла шансы напрямую попасть в число участников Российской премьер-лиги в следующем сезоне. Ранее лицензию для выступлений в сезоне 2019/20 получил еще один будущий участник РПЛ – ФК "Сочи".