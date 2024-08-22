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Левин вернется в «Арсенал» спустя полтора месяца после перехода в «Сочи

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Владислав Левин в ближайшее время перейдет в тульский «Арсенал», утверждвет Legalbet.

29-летний футболист этим летом покинул тульскую команду на правах свободного агента и перешел в «Сочи», с которым подписал однолетний контракт с опцией продления.

Ранее Левин выступал за чешские «Словацко», «Богемианс» и «Младу Болеслав».

Источник: Legalbet
Владислав Левин
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК Сочи
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