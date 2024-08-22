Левин вернется в «Арсенал» спустя полтора месяца после перехода в «Сочи

Полузащитник «Сочи» Владислав Левин в ближайшее время перейдет в тульский «Арсенал», утверждвет Legalbet.

29-летний футболист этим летом покинул тульскую команду на правах свободного агента и перешел в «Сочи», с которым подписал однолетний контракт с опцией продления.

Ранее Левин выступал за чешские «Словацко», «Богемианс» и «Младу Болеслав».