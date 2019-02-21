"Левадия" выигрывала у "Чертаново" 3:1 с двумя удаленными игроками и отказалась выйти на второй тайм

Матч за 13-е место Олимп-Кубка ФНЛ между "Чертаново" и "Левадией" не был доигран. Эстонская команда получила два удаления в первом тайме при счете 2:1, но, несмотря на игру в меньшинстве, забила еще один гол и повела 3:1.

Как сообщает официальный Твиттер "Чертаново", соперник отказался выходить на второй тайм, после чего ему присудили поражение 0:3.

Левадия отказалась выходить на 2-й тайм и эстонцам было засчитано тех.поражение (0:3) в матче Кубка @FNLeague. Однако, найден компромисс. Сыграем-таки один тайм в товарищеском формате 11×11, начиная со счета 0:0. Бывает и так 🤗 pic.twitter.com/Wp8Iy1vrn7 – ФК "Чертаново" (@FCChertanovo) 21 февраля 2019 г.

Вместо второго тайма "Чертаново" провел 45-минутную двустороннюю игру.

Олимп-Кубок ФНЛ

Матч за 13-е место

"Чертаново" (Россия) - "Левадия" (Эстония) - 3:0 (+:-)