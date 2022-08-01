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Слуцкий о восстановлении Костюкова: «Миша на следующей неделе приступает к работе в общей группе»

Слуцкий заявил, что Костюков приступит к работе в общей группе на следующей неделе
Алексей Еремин
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о восстановлении защитника казанского клуба Михаила Костюкова после травмы.

В начале декабря 30-летний россиянин перенес операцию после перелома ноги.

«Миша на следующей неделе частично приступает к работе в общей группе в упражнениях, которые не несут большого количества контактов. Он восстанавливается, мы его с нетерпением ждем. Травма была настолько серьезная, что каждый новый шаг, который он делает, это для него большая удача. Он большой молодец», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

В сезоне-2021/22 Костюков провел 15 матчей за «Рубин», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Источник: https://t.me/fcrk1958
Михаил Костюков
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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