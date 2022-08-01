Слуцкий о восстановлении Костюкова: «Миша на следующей неделе приступает к работе в общей группе»

Слуцкий заявил, что Костюков приступит к работе в общей группе на следующей неделе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о восстановлении защитника казанского клуба Михаила Костюкова после травмы.

В начале декабря 30-летний россиянин перенес операцию после перелома ноги.

«Миша на следующей неделе частично приступает к работе в общей группе в упражнениях, которые не несут большого количества контактов. Он восстанавливается, мы его с нетерпением ждем. Травма была настолько серьезная, что каждый новый шаг, который он делает, это для него большая удача. Он большой молодец», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

В сезоне-2021/22 Костюков провел 15 матчей за «Рубин», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.