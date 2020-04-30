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Леонид Федун: «Спартак-2» продолжит играть в случае вылета из ФНЛ»

18:29
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Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что вторая команда продолжит выступать на профессиональном уровне, даже если покинет ФНЛ.

— Продолжит ли «Спартак-2» играть в случае вылета в ПФЛ? Да, пока никаких изменений нет, — приводит слова Федуна ТАСС.

Ранее общее собрание ФНЛ приняло решение о досрочном завершении первенства. После 27 туров «Спартак-2» набрал 26 очков и расположился на 17-м месте в ФНЛ, находясь в зоне вылета.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8377587

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