Леонид Федун: «Спартак-2» продолжит играть в случае вылета из ФНЛ»

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что вторая команда продолжит выступать на профессиональном уровне, даже если покинет ФНЛ.

— Продолжит ли «Спартак-2» играть в случае вылета в ПФЛ? Да, пока никаких изменений нет, — приводит слова Федуна ТАСС.

Ранее общее собрание ФНЛ приняло решение о досрочном завершении первенства. После 27 туров «Спартак-2» набрал 26 очков и расположился на 17-м месте в ФНЛ, находясь в зоне вылета.