«Ленинградец» — «Торпедо»: во сколько начало матча Первой лиги
«Ленинградец» и московское «Торпедо» сыграют в 13-м туре Первой лиги в субботу, 10 октября. Встреча пройдет на стадионе «Рощино Арена» в Рощино и начнется в 14.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Ленинградец» — «Торпедо» можно в футбольном матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча можно посмотреть во «Вконтакте».
После 12 матчей «Торпедо» набрало 21 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Ленинградец» имеет 13 очков и располагается на 14-й строчке.
Первая лига: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и последние новости.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|13
|11
|1
|1
|41-14
|34
|
2
|Сочи
|13
|8
|2
|3
|22-14
|26
|
3
|Велес
|14
|8
|2
|4
|19-17
|26
|
4
|Урал
|13
|7
|4
|2
|21-8
|25
|
5
|Торпедо
|13
|7
|3
|3
|24-10
|24
|
6
|Спартак Кс
|13
|7
|3
|3
|18-13
|24
|
7
|Шинник
|13
|4
|7
|2
|17-13
|19
|
8
|Ротор
|13
|5
|3
|5
|22-16
|18
|
9
|Уфа
|13
|4
|6
|3
|16-14
|18
|
10
|Арсенал
|13
|4
|4
|5
|15-24
|16
|
11
|Волга
|14
|4
|3
|7
|18-21
|15
|
12
|Челябинск
|13
|4
|3
|6
|17-21
|15
|
13
|Енисей
|13
|3
|5
|5
|15-25
|14
|
14
|Ленинградец
|13
|3
|4
|6
|11-23
|13
|
15
|Нефтехимик
|13
|4
|0
|9
|9-19
|12
|
16
|КАМАЗ
|13
|2
|4
|7
|14-22
|10
|
17
|СКА-Хабаровск
|13
|1
|4
|8
|14-26
|7
|
18
|Текстильщик
|13
|1
|4
|8
|8-21
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.10
|19:00
|Ротор – Сочи
|- : -
|17.10
|11:30
|Енисей – Торпедо
|- : -
|17.10
|14:00
|Уфа – Арсенал
|- : -
|17.10
|16:00
|КАМАЗ – Нефтехимик
|- : -
|17.10
|16:30
|Спартак Кс – Ленинградец
|- : -
|18.10
|08:00
|СКА-Хабаровск – Волга
|- : -
|18.10
|13:00
|Урал – Нижний Новгород
|- : -
|18.10
|17:00
|Велес – Шинник
|- : -
|18.10
|18:00
|Текстильщик – Челябинск
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|16
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|12
|
|
Матвей Урванцев
Челябинск
|7
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Руслан Магаль
Сочи
|5
|
|
Владислав Сарвели
Нижний Новгород
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|9
|1
|4
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|11
|1
|4
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|12
|1
|4
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