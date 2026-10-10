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Ленинградец — Торпедо: во сколько начало матча Первой лиги, где смотреть трансляцию 10 октября 2026

«Ленинградец» — «Торпедо»: во сколько начало матча Первой лиги

Руслан Минаев

«Ленинградец» и московское «Торпедо» сыграют в 13-м туре Первой лиги в субботу, 10 октября. Встреча пройдет на стадионе «Рощино Арена» в Рощино и начнется в 14.00 по московскому времени.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 13-й тур.
10 октября, 14:00. Рощино Арена (Рощино)
Ленинградец
1:3
Торпедо

Следить за ключевыми событиями игры «Ленинградец» — «Торпедо» можно в футбольном матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча можно посмотреть во «Вконтакте».

После 12 матчей «Торпедо» набрало 21 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Ленинградец» имеет 13 очков и располагается на 14-й строчке.

Первая лига: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и последние новости.

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Первая лига
ФК Ленинградец
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 13 11 1 1 41-14 34
2
 Сочи 13 8 2 3 22-14 26
3
 Велес 14 8 2 4 19-17 26
4
 Урал 13 7 4 2 21-8 25
5
 Торпедо 13 7 3 3 24-10 24
6
 Спартак Кс 13 7 3 3 18-13 24
7
 Шинник 13 4 7 2 17-13 19
8
 Ротор 13 5 3 5 22-16 18
9
 Уфа 13 4 6 3 16-14 18
10
 Арсенал 13 4 4 5 15-24 16
11
 Волга 14 4 3 7 18-21 15
12
 Челябинск 13 4 3 6 17-21 15
13
 Енисей 13 3 5 5 15-25 14
14
 Ленинградец 13 3 4 6 11-23 13
15
 Нефтехимик 13 4 0 9 9-19 12
16
 КАМАЗ 13 2 4 7 14-22 10
17
 СКА-Хабаровск 13 1 4 8 14-26 7
18
 Текстильщик 13 1 4 8 8-21 7
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16.10 19:00 Ротор – Сочи - : -
17.10 11:30 Енисей – Торпедо - : -
17.10 14:00 Уфа – Арсенал - : -
17.10 16:00 КАМАЗ – Нефтехимик - : -
17.10 16:30 Спартак Кс – Ленинградец - : -
18.10 08:00 СКА-Хабаровск – Волга - : -
18.10 13:00 Урал – Нижний Новгород - : -
18.10 17:00 Велес – Шинник - : -
18.10 18:00 Текстильщик – Челябинск - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 16
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 12
Матвей Урванцев
Матвей Урванцев

Челябинск

 7
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 12 1 4
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