«Ленинградец» — «Торпедо»: во сколько начало матча Первой лиги

«Ленинградец» и московское «Торпедо» сыграют в 13-м туре Первой лиги в субботу, 10 октября. Встреча пройдет на стадионе «Рощино Арена» в Рощино и начнется в 14.00 по московскому времени.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 13-й тур.

10 октября, 14:00. Рощино Арена (Рощино)

Следить за ключевыми событиями игры «Ленинградец» — «Торпедо» можно в футбольном матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча можно посмотреть во «Вконтакте».

После 12 матчей «Торпедо» набрало 21 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Ленинградец» имеет 13 очков и располагается на 14-й строчке.

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