«Ленинградец» проведет товарищеский матч со сборной Северной Кореи

«Ленинградец» проведет товарищеский матч с национальной командой КНДР. Игра состоится в Турции во время зимних сборов, сообщает telegram-канал «Мутко против».

Сборная КНДР занимает 115-е место в рейтинге ФИФА.

«Ленинградец», выступающий во Второй лиге (дивизион А, группа «Золото»), после 18 туров набрал 28 очков и занимает третью строчку турнирной таблицы. На втором месте находится костромской «Спартак» с 32 очками после 18 встреч. Лидирует в турнире «Челябинск», у которого 35 очков.