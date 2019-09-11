Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко заявил, что до перехода в московский «Арарат»понимал, что рано или поздно этот проект лопнет. В 2017 году за «Арарат» 36-летний нападающий провел 17 матчей, в которых забил 5 голов.

— Знаете, это были такие семейные баталии, — приводит слова Лебеденко официальный сайт «Торпедо». — После пяти лет нахождения на Кавказе хотелось вернуться домой. Кроме того, предложений из премьер-лиги тогда не было, так что нельзя сказать, что я отказал трем клубам РПЛ и ушел в «Арарат».

С самого начала этот вариант казался мне стремным (улыбается). Я понимал, что рано или поздно этот проект лопнет, но, тем не менее, под него подписались достаточно опытные игроки хорошего уровня: Павлюченко, Измайлов. Были поставлены высокие задачи — за два года выйти в премьер-лигу. Мне кажется, что сделать это было вполне реально, но, как я и предполагал, клуб закрылся.