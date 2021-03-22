Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко прокомментировал «СЭ» отставку главного тренера Сергея Игнашевича.

«Конечно, удивился отставке Игнашевича. Никто не думал, что примут такое решение. Сегодня утром он попрощался с командой. Главного тренера пока не объявили — сначала решение примет руководство, потом уже нам скажут. Мне кажется, сейчас каждый внутри себя переживает, обдумывает то время, которое с ним проработал. Свой вывод ищет каждый сам, потому что прошло всего несколько часов с отставки», — сказал Лебеденко «СЭ».

Также Лебеденко высказал свое мнение об Игнашевиче как тренере.

«Игнашевич — целеустремленный, в хорошей степени фанат своего дела. Человек, который только провел чемпионат мира, сразу стал главным тренером команды. По большому счету, все у него получилось. В том году команда была наверху, сейчас тоже. Да, сейчас осечки, команда забуксовала. Думаю, есть комплекс причин, какой-то отдельного, ключевого момента нет. Сезон еще не провален и не потерян, есть шансы выйти в РПЛ напрямую. Будем делать все возможное», — добавил Лебеденко.

Сегодня, 22 марта, «Торпедо» на своем официальном сайте объявило о прекращении сотрудничества с Сергеем Игнашевичем по обоюдному согласию сторон.

После зимней паузы московский клуб потерпел четыре поражения подряд и один раз сыграл вничью. Продолжительность серии без побед достигла семи матчей.

В настоящий момент «Торпедо» занимает шестое место в таблице первенства ФНЛ после 31 тура.

(Константин Колмаков)