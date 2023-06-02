Кузьмин — о приглашении Осинькина в «Рубин»: «Я вообще первый раз это слышу»

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин отреагировал на информацию о том, что казанскую команду может возглавить Игорь Осинькин.

«Я вообще первый раз от вас это слышу. Не могу это комментировать. Не знаю, откуда эта информация. По этой теме все вопросы к руководству. Вы мне сейчас позвонили, а я ничего об этом не знаю. Это же не про меня новость», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмина.

«Рубин» за тур до конца гарантировал себе первое место в турнирной таблице первой лиги. В следующем сезоне казанцы выступят в РПЛ. С апреля команду возглавляет Рашид Рахимов.