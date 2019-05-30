Курский "Авангард" получил лицензию РФС на участие в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт клуба. В прошедшем сезоне "Авангард" набрал 56 очков и занял восьмое место в Олимп-ФНЛ.

"Апелляционный комитет РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов рассмотрел апелляционную жалобу Ассоциации "Футбольный клуб "Авангард" на Решение Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации от 15.05.2019 и принял решение выдать лицензию нашему клубу на участие в спортивном сезоне-2019/20", - говорится в сообщении курян.