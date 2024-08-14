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Кухарчук рассказал, как ему платили зарплату в «Анжи»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук рассказал, как получал зарплату в «Анжи». В какой-то период деньги выдавали пакетами.

— Если говорить про первый сезон, там была наличка. На тот момент у меня была очень большая зарплата для 19-летнего пацана. Сколько? Не скажу. Бухгалтерия приезжала прямо на базу и выдавала деньги в целлофановых пакетах. Я все складировал дома в сумке, сумка в шкафу, шкаф — под замком. А когда в следующем сезоне начался звездный «Анжи», когда мы переехали в Москву и тренировались на базе в Раменском, зарплату перечисляли уже на карту, хотя премиальные выдавали наликом после игр, — цитирует Кухарчука «РБ Спорт».

Футболист играл в «Анжи» с 2010 по 2012 год.

Источник: РБ Спорт
Илья Кухарчук
ФК Анжи
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3
 Нефтехимик 5 3 1 1 7-6 10
4
 Чайка 5 2 3 0 10-5 9
5
 Торпедо 5 2 3 0 8-3 9
6
 Сокол 5 2 3 0 4-2 9
7
 Родина 5 2 2 1 4-3 8
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 Алания 5 2 1 2 4-2 7
9
 Сочи 5 2 1 2 6-6 7
10
 Ротор 5 2 1 2 3-3 7
11
 Балтика 5 1 4 0 5-3 7
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14
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 СКА-Хаб. 5 1 1 3 2-9 4
16
 Черноморец 5 1 0 4 5-9 3
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 Уфа 5 0 3 2 4-7 3
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