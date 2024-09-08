Кухарчук: «Жест Бегича? Это не от большого ума, сам себя наказал»

Полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук прокомментировал красную карточку защитнику «Урала» Сильвие Бегича в матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги (1:1).

«Видел этот эпизод. Судья все сделал правильно, Бегич получил заслуженное наказание. Это не от большого ума делается. Всегда нужно оставаться порядочным человеком. А вот это все... Сам себя наказал, удалился. Арбитр этот эпизод заметил и грамотно рассудил», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

После гола в ворота волгоградцев на 90+3-й минуте Бегич показал в лицо сопернику «нос Буратино», за что получил вторую желтую карточку.