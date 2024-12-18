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Сегодня, 13:42

«Кубань» подписала обладателя Кубка Казахстана

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Дмитрий Бессмертный подписывает контракт с «Кубанью».

Как стало известно «СЭ», краснодарская «Кубань», выступающая во второй лиге, подписала контракт на полтора сезона с Дмитрием Бессмертным.

27-летний правый полузащитник выступал в уходящем году в Казахстане за клуб «Актобе», с которым занял третье место в чемпионате и выиграл Кубок этой страны.

В активе Бессмертного 7 матчей за сборную Белоруссии. В составе БАТЭ, за который он выступал с 2019 по 2023 год, он выиграл два Кубка и один Суперкубок этой страны.

Футбол
ФК Кубань
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«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
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 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
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 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
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 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
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