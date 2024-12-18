«Кубань» подписала обладателя Кубка Казахстана
Как стало известно «СЭ», краснодарская «Кубань», выступающая во второй лиге, подписала контракт на полтора сезона с Дмитрием Бессмертным.
27-летний правый полузащитник выступал в уходящем году в Казахстане за клуб «Актобе», с которым занял третье место в чемпионате и выиграл Кубок этой страны.
В активе Бессмертного 7 матчей за сборную Белоруссии. В составе БАТЭ, за который он выступал с 2019 по 2023 год, он выиграл два Кубка и один Суперкубок этой страны.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|21
|13
|6
|2
|29-13
|45
|
2
|Торпедо
|21
|11
|10
|0
|39-16
|43
|
3
|Урал
|21
|10
|7
|4
|31-21
|37
|
4
|Сочи
|21
|10
|7
|4
|36-21
|37
|
5
|Черноморец
|21
|11
|3
|7
|31-27
|36
|
6
|Арсенал
|21
|6
|12
|3
|18-16
|30
|
7
|Ротор
|21
|7
|9
|5
|18-16
|30
|
8
|СКА-Хаб.
|21
|7
|8
|6
|28-30
|29
|
9
|Чайка
|21
|6
|10
|5
|24-23
|28
|
10
|Енисей
|21
|8
|3
|10
|23-26
|27
|
11
|Нефтехимик
|21
|6
|8
|7
|20-21
|26
|
12
|Родина
|21
|5
|9
|7
|19-22
|24
|
13
|КАМАЗ
|21
|6
|4
|11
|18-19
|22
|
14
|Шинник
|21
|4
|9
|8
|13-21
|21
|
15
|Уфа
|21
|5
|5
|11
|22-31
|20
|
16
|Сокол
|21
|4
|7
|10
|11-26
|19
|
17
|Алания
|21
|4
|6
|11
|12-24
|18
|
18
|Тюмень
|21
|3
|3
|15
|16-35
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.03
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
|- : -
|1.03
|00:00
|
Чайка – Уфа
|- : -
|1.03
|00:00
|
Черноморец – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мартин Секулич
Урал
|8
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Алексей Татаев
Алания
|19
|1
|5
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