«Кубань» подписала обладателя Кубка Казахстана

Как стало известно «СЭ», краснодарская «Кубань», выступающая во второй лиге, подписала контракт на полтора сезона с Дмитрием Бессмертным.

27-летний правый полузащитник выступал в уходящем году в Казахстане за клуб «Актобе», с которым занял третье место в чемпионате и выиграл Кубок этой страны.

В активе Бессмертного 7 матчей за сборную Белоруссии. В составе БАТЭ, за который он выступал с 2019 по 2023 год, он выиграл два Кубка и один Суперкубок этой страны.