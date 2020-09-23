«Крылья Советов» забили 7 безответных голов брянскому «Динамо», Сергеев сделал хет-трик

«Крылья Советов» разгромили «Динамо» из Брянска в матче 11-го тура Олимп-ФНЛ — 7:0. Хет-трик в составе самарцев оформил Илья Сергеев. 25-летний форвард перешел в самарский клуб из «Торпедо» этим летом. Он забивает уже третий матч подряд. Всего на его счету 5 голов в трех последних играх и шесть мячей в восьми матчах сезона.

«Крылья» поднялись в таблице на второе место, обойдя «Спартак-2». «Динамо» идет 12-м.

В другом матче «Нефтехимик» разгромил «Текстильщик» 4:0 и поднялся на четвертую строчку.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

11-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Брянск) — 7:0 (4:0)

Голы: Ежов, 1 (1:0). Сарвели, 15 (2:0). Сергеев, 28 (3:0). Сергеев, 35 (4:0). Сергеев, 48 (5:0). Витюгов, 76 (6:0). Голенков, 81 (7:0).

«Крылья Советов»: Фролов, Зеффан, Горшков, Чернов (Божин, 18), Солдатенков, Гацкан, Зиньковский, Ежов (Полуяхтов, 57), Гынсарь (Витюгов, 51), Сарвели (Цыпченко, 66), Сергеев (Голенков, 50).

«Динамо»: Кузнецов, Луппа, Крючков, Баранов, Дрогунов, Пикатов, Каретник (Циберкин, 46), Шебанов (Пазин, 46), Мараев (Новиков, 61), Чиркин (Сорокин, 34), Агуреев.

Предупреждения: Шебанов, 45. Сорокин, 89.

Судья: Анопа (Благовещенск).

23 сентября. Самара. Стадион «Самара Арена».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Текстильщик» (Иваново) — 4:0 (1:0)

Голы: Агапов, 31 (1:0). Кленкин, 54 (2:0). Уридия, 61 (3:0). Кубышкин, 72 (4:0).

«Нефтехимик»: Голубев, Потапов, Агапов, Лелюкаев (Семенов, 71), Яковлев (Уридия, 46), Кленкин, Галиулин, Петров (Юшин, 64), Ситдиков, Шадрин (Давлатов, 76), Котик (Кубышкин, 46).

«Текстильщик»: Смирнов, Губочкин, Фомин, Агеев, Мосейчук (Сидоров, 56), Сысуев (Маричев, 55), Горюшкин, Солодков, Романенко (Попов, 46. Шленкин, 73), Батов, Бачинский (Альшанский, 74).

Предупреждения: Кленкин, 5. Батов, 41. Солодков, 55. Уридия, 85.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

23 сентября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».