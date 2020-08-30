«Крылья Советов» уступили «Енисею», «Томь» и «Нефтехимик» сыграли вничью

В матче 6-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Енисей» принимал «Крылья Советов». Хозяева победили со счетом 3:1 и поднялись на 3-е место, набрав 13 очков.

А вот «Крылья» проиграли уже третью встречу на старте сезона и пока имеют в своем активе только 7 очков.

Олимп — ФНЛ

6-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Крылья Советов» (Самара) — 3:1 (3:0)

Голы: Галимов, 6 (1:0). Саная, 29 (2:0). Галимов, 37 (3:0). Зиньковский, 79 (3:1).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Рукас, Ганус, Кичин, Марков, Глушков (Комков, 62), Иванов (Лескано, 72), Ломакин (Самойлов, 61), Галимов (Песиков, 66), Зотов, Саная (Дворников, 65).

«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Горшков (Солдатенков, 74), Зеффан (Полуяхтов, 46), Карпов, Божин, Гацкан, Ежов (Кабутов, 74), Витюгов, Пруцев (Голенков, 60), Сергеев (Зиньковский, 54), Сарвели.

Предупреждения: Зеффан, 18. Кичин, 24. Карпов, 34. Сарвели, 40. Иванов, 48. Божин, 57. Саная, 60. Голенков, 79. Рукас, 81.

Удаление: Карпов, 71.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

30 августа. Красноярск. Стадион «Центральный».

«Томь» (Томск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:0

«Томь» (Томск): Арапов, Синяк (Киреенко, 74), Белов, Каленкович, Зуев, Бычков, Казанков (Текучев, 74), Талалай, Шалаев (Буранов, 84), Долгов (Каменщиков, 62), Визнович (Дмитриев, 89).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Семенов, Канаев, Потапов, Ширяев, Уридия (Котик, 90+1), Ситдиков, Кленкин, Петров, Галиулин, Шадрин (Юшин, 86).

Предупреждения: Семенов, 33. Галиулин, 36. Талалай, 42. Белов, 52. Потапов, 76. Зуев, 78.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

30 августа. Томск. Стадион «Труд».