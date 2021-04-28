«Крылья Советов» разгромили «Торпедо»

В Самаре завершилась встреча 39-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ, в которой местные «Крылья Советов» нанесли разгромное поражение московскому «Торпедо» (5:1).

«Крылья» набрали в 38 турах 89 очков и с этим показателем занимают 1-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Торпедо», в активе которого 68 очков после 39 матчей, находится на 5-й позиции.

Олимп — ФНЛ

39-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Торпедо М» (Москва) — 5:1 (2:1)

Голы: Баланюк, 19 (0:1). Сарвели, 40 (1:1). Кабутов, 41 (2:1). Сергеев, 56 (3:1). Сарвели, 62 (4:1). Евдокимов, 68 — в свои ворота (5:1).

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Солдатенков, Горшков (Полуяхтов, 66), Зеффан, Божин, Витюгов (Якуба, 20), Ежов (Канунников, 75), Рикарду Алвеш (Хади, 74), Кабутов, Сарвели (Голенков, 66), Сергеев.

«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шоркин, Евдокимов, Магаль, Нетфуллин, Рязанцев, Дворецков (Лях, 68), Кравчук (Корж, 73), Лебеденко (Гордюшенко, 61), Баланюк (Каплиенко, 46).

Предупреждения: Магаль, 9. Якуба, 84.

Удаление: Магаль, 26.

Судья: Чистяков (Азов).

28 апреля. Самара. Стадион «Самара Арена».