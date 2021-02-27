«Крылья Советов» с юмором объявили о подписании контракта с Корниленко

«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с нападающим Сергеем Корниленко.

При этом 37-летний форвард занимает пост спортивного директора клуба. Клуб опубликовал фотографию, на которой футболист подписывает контракт сам с собой.

«Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подписал последнего новичка нашей команды в это трансферное окно. Им стал известный белорусский форвард, ранее уже выступавший за наш клуб», — говорится в сообщении пресс-службы самарского клуба.

Корниленко внесен в заявку «Крыльев Советов» на матчи ФНЛ под 12-м номером. Один из домашних матчей ФНЛ станет для него прощальным.