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«Крылья Советов» с юмором объявили о подписании контракта с Корниленко

12:29
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«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с нападающим Сергеем Корниленко.

При этом 37-летний форвард занимает пост спортивного директора клуба. Клуб опубликовал фотографию, на которой футболист подписывает контракт сам с собой.

«Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подписал последнего новичка нашей команды в это трансферное окно. Им стал известный белорусский форвард, ранее уже выступавший за наш клуб», — говорится в сообщении пресс-службы самарского клуба.

Корниленко внесен в заявку «Крыльев Советов» на матчи ФНЛ под 12-м номером. Один из домашних матчей ФНЛ станет для него прощальным.

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