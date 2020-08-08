«Крылья Советов» проиграли новичку ФНЛ «Велесу»

Новичок ФНЛ «Велес» обыграл бывшего участника РПЛ «Крылья Советов» в матче 2-го тура сезона-2019/20. Самарцы в двух турах набрали 1 очко. В другой встрече «Текстильщик» взял верх над «СКА-Хабаровском» — 1:0.

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2-й тур

«Текстильщик» (Иваново) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:0 (1:0)

Гол: Аппаев, 6.

«Текстильщик»: Смирнов, Морозов, Обивалин, Фомин, Сысуев, Маричев, Горюшкин, Сидоров (Попов, 89), Романенко, Аппаев, Шленкин (Мосейчук, 85).

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Большаков, Суслов, Эльмурзаев, Квеквескири, Батютин (Базелюк, 46), Иванков (Кенесов, 81), Гаджимурадов (Брагин, 70), Малеев, Никифоров, Булия (Барков, 70).

Предупреждения: Булия, 12. Маричев, 18. Шленкин, 30. Обивалин, 40. Морозов, 57. Сысуев, 58. Фомин, 69. Квеквескири, 72. Барков, 76.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

8 августа. Иваново. Стадион «Текстильщик».

«Велес» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 3:1 (1:0)

Голы: Котов, 10 (1:0). Максименко, 46 (2:0). Котов, 65 (3:0). Голенков, 82 (3:1).

«Велес»: Городовой, Климов, Малания, Котов (Вакулич, 79), Ботака-Иобома, Кахидзе, Галоян (Макаров, 81), Максименко (Гаракоев, 75), Майга (Фищенко, 71), Осипов, Баев (Стефанович, 71).

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров (Горшков, 69), Божин, Зеффан, Чернов, Пруцев, Зиньковский (Гынсарь, 79), Ежов (Кабутов, 61), Гацкан, Цыпченко (Голенков, 69), Сарвели (Витюгов, 64).

Предупреждения: Майга, 14. Гацкан, 20. Ежов, 33. Галоян, 38. Чернов, 51. Максименко, 69. Фищенко, 78. Макаров, 83.

Удаления: Гацкан, 62. Чернов, 90+4.

Судья: Амелин (Тула).

8 августа. Домодедово. Стадион «Авангард».