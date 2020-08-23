Бывший генсек РФС стал генеральным директором «Крыльев Советов»

Генеральным директором «Крыльев Советов» стал Евгений Калакуцкий, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее 57-летний функционер работал в коммерческих структурах, с 2007 по 2009 год был генеральным секретарем Российского футбольного Союза. Также Евгений Калакуцкий занимал должность президента брянского «Динамо», был генеральным директором раменского «Сатурна» и спортивным директором казахстанского клуба «Кайрат». В понедельник Евгений Калакуцкий приступит к работе в «Крыльях».

«Крылья Советов» — это большой клуб с великой историей и многочисленной армией болельщиков. Приятно стать частью «Крыльев». Сегодня с руководящим составом клуба мы обсудили текущие проблемы и пути их решения. Одна из главных задач — курс на открытость и прозрачность клуба. В самое ближайшее время планирую встретиться с болельщиками и пообщаться с ними на любые интересующие темы. Готов выслушать их мнения и ответить на все вопросы, — приводит слова Калакуцкого пресс-служба самарцев.