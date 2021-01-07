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«Крылья Советов» предложили владельцам абонементов выбрать дизайн формы на следующий сезон

15:06
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«Крылья Советов» запустили новый проект — «Твои «Крылья», информирует сайт клуба.

В рамках этого проекта болельщики-владельцы сезонных абонементов на матчи «Крыльев Советов» смогут принять непосредственное участие в работе клуба.

Темы для голосования будут открытыми, но голосовать за тот или иной вариант смогут только владельцы абонементов.

Результаты будут опубликованы на официальном клубном сайте. Для участия в голосовании всем владельцам абонементов будут отправлены персональные sms-приглашения.

Темы первого голосования: выбор игровой формы «Крыльев» на сезон-2021/22, система лояльности для владельцев абонементов на матчи «Крыльев», цели клуба на ближайшие 5 лет, опции по посещению матчей на «Самара Арене» в холодное время года.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18521

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