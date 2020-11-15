«Крылья Советов» победили «Велес», Сергеев забил 18-й гол в 18 матчах
«Крылья Советов» обыграли «Велес» в 22-м туре Олимп-ФНЛ — 2:1. Победный мяч провел Иван Сергеев, на счету которого стало 18 голов в 18 играх.
Победа вывела «Крылья» на второе место в таблице, «Велес» идет пятым.
В другой встрече лидер таблицы «Нижний Новгород» обыграл «Иртыш» и опережает самарцев на 5 очков.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
22-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Велес» (Москва) — 2:1 (0:0)
Голы: Алиев, 76 (0:1). Голенков, 81 (1:1). Сергеев, 87 (2:1).
«Крылья Советов»: Фролов, Божин, Солдатенков, Комбаров (Чернов, 90+2), Полуяхтов (Горшков, 80), Гацкан, Зиньковский, Витюгов, Кабутов, Цыпченко (Голенков, 65), Сергеев (Карпов, 90+3).
«Велес»: Городовой, Котов (Вакулич, 74), Климов, Кахидзе (Грачев, 36), Ботака-Иобома, Майга, Фищенко, Максименко (Алиев, 67), Галоян (Джамалутдинов, 59), Осипов, Баев (Стефанович, 66).
Предупреждения: Гацкан, 28. Галоян, 44. Ботака-Иобома, 58. Грачев, 83. Фищенко, 85.
Судья: Васильев (Ижевск).
15 ноября. Самара. Стадион «Самара Арена».
«Иртыш» (Омск) — «Нижний Новгород» — 0:1 (0:0)
Гол: Сапета, 74.
«Иртыш»: Полетаев, Рукас, Магадиев, Масловский, Шмыков, Сычевой, Киреев, Стеклов (Третьяков, 89), Кротов, Подоксенов (Шлеермахер, 75), Гордиенко (Бурюкин, 81).
«Нижний Новгород»: Смирнов, Темников, Гоцук, Маляров, Шумских, Калинский (Каккоев, 78), Сапета, Горбунов (Ставпец, 83), Шарипов (Гащенков, 85), Попов (Югалдин, 90+4), Сулейманов (Галаджан, 90+2).
Предупреждения: Сапета, 10. Магадиев, 29. Рукас, 47. Шумских, 63. Киреев, 77. Кротов, 90.
Судья: Верулидзе (Владикавказ).
15 ноября. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».
«Шинник» (Ярославль) — «Акрон» (Тольятти) — 1:3 (1:2)
Голы: Квеквескири, 6 (0:1). Самодин, 30 (1:1). Газданов, 45+1 (1:2). Жестоков, 66 (1:3).
«Шинник»: Зириков, Евсеев, Стешин, Покидышев, Кутин (Щадин, 75), Носов (Мацхарашвили, 83), Зинков (Дорофеев, 78), Самсонов (Маляров, 61), Самойлов, Низамутдинов, Самодин.
«Акрон»: Нестеренко, Киряков, Елеев (Босов, 83), Дудиков (Жестоков, 52), Верхунов, Газданов, Квеквескири (Малаховский, 73), Герюгов (Эмини, 65), Потапов (Яцкий, 37), Чудин, Делькин.
Предупреждение: Кутин, 19.
Судья: Амелин (Тула).
15 ноября. Ярославль. Стадион «Шинник». 520 зрителей.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/