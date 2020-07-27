«Крылья Советов» начали подготовку к новому сезону

«Крылья Советов» собрались на подмосковной базе в Кратово, где начали подготовку к новому сезону. Планируется, что за 2 дня две группы игроков пройдут медосмотр. Это 24 футболиста, сообщает сайт самарской команды.

Вратари: Евгений Фролов, Богдан Овсянников, Данил Бельтюков.

Защитники: Тарас Бурлак, Дмитрий Комбаров, Мехди Зеффан, Никита Чернов, Никита Чичерин, Максим Карпов, Владимир Полуяхтов, Виталий Лысцов.

Полузащитники: Геннадий Киселев, Данила Смирнов, Паул-Виорел Антон, Дмитрий Кабутов, Раду Гынсарь, Владислав Тюрин, Антон Зиньковский, Денис Попович, Денис Якуба, Сафаа Хади.

Нападающие: Дмитрий Молчанов, Егор Голенков, Деян Радонич.