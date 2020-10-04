«Спартак-2» обыграл «Текстильщик» в матче 13-го тура Олимп-ФНЛ — 2:0. Дубль оформил хавбек Дмитрий Маркитесов. Красно-белые занимают второе место в таблице и отстают от лидирущего «Оренбурга» на 1 очко.

В другой игре «Крылья Советов» с таким же счетом одолели «Аланию» — 2:0. Самарцы вышли на третье место в таблице. Их отставание от «Спартака-2» составляет 2 очка, от «Оренбурга» — 3.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

13-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Алания» (Владикавказ) — 2:0 (2:0)

Голы: Зиньковский, 25 (1:0). Сергеев, 41 (2:0).

«Крылья Советов»: Фролов, Зеффан, Горшков (Комбаров, 73), Солдатенков, Чернов, Зиньковский (Гынсарь, 81), Якуба (Витюгов, 78), Гацкан, Ежов (Кабутов, 76), Сарвели (Цыпченко, 67), Сергеев.

«Алания»: Солдатенко, Кокоев (Хугаев, 46), Бутаев, Качмазов, Кочиев, Засеев, Хосонов (Гурциев, 46), Магомедов (Хубулов, 71), Хабалов, Малоян (Суанов, 46), Машуков (Кобесов, 61).

Предупреждения: Хабалов, 60. Качмазов, 75. Бутаев, 84. Цыпченко, 89.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

4 октября. Самара. Стадион «Самара Арена».

«Текстильщик» (Иваново) — «Спартак-2» (Москва) — 0:2 (0:1)

Голы: Маркитесов, 5 (0:1). Маркитесов, 48 (0:2).

«Текстильщик»: Киселев, Фомин, Губочкин, Обивалин (Мосейчук, 80), Агеев (Сидоров, 46), Мухаметзянов (Маричев, 29), Горюшкин, Романенко (Солодков, 36), Батов, Аппаев, Бачинский (Шленкин, 80).

«Спартак-2»: Акмурзин, Гапонов, Петрунин, Воропаев, Дьяков, Баду, Литвинов (Лайкин, 83), Оганесян (Голосов, 61), Игнатов (Нимели, 77), Денисов (Муминов, 46), Маркитесов.

Предупреждения: Мухаметзянов, 11. Батов, 24. Обивалин, 26. Денисов, 39. Губочкин, 53. Игнатов, 57. Голосов, 63.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

4 октября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».