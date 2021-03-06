«Крылья Советов» забили пять безответных мячей «Чертаново»
«Крылья Советов» принимали «Чертаново» в матче 28-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Самарская команда разгромила соперника со счетом 5:0.
Олимп — ФНЛ
28-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Чертаново» (Москва) — 5:0 (4:0)
Голы: Полуяхтов, 15 (1:0). Чернов, 30 (2:0). Цыпченко, 36 (3:0). Зиньковский, 40 (4:0). Сергеев, 58 (5:0).
«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Солдатенков, Чернов, Комбаров, Полуяхтов, Кабутов, Витюгов (Тюрин, 75), Якуба (Горшков, 57), Зиньковский (Ежов, 54), Цыпченко (Голенков, 56), Сергеев (Прищепа, 68).
«Чертаново» (Москва): Абаев, Алексеев, Ляхов, Тюменцев, Сулейманов (Молчанов, 63), Герчиков, Першин, Молтенинов (Грибакин, 82), Канищев (Левин, 81), Завезен, Пиняев (Надольский, 61).
Предупреждения: Пиняев, 4. Ляхов, 28. Чернов, 85. Комбаров, 88.
Удаление: Ляхов, 78.
Судья: Куликов (Саранск).
6 марта. Самара. Стадион «Металлург».
«Шинник» (Ярославль) — «Оренбург» — 1:4 (0:2)
Голы: Дм.Воробьев, 3 (0:1). Прудников, 17 (0:2). Дм.Воробьев, 49 (0:3). Козлов, 68 (0:4). Азявин, 90+1 (1:4).
«Шинник» (Ярославль): Яшин, Стешин (Самсонов, 72), Покидышев, Козубаев, Носов, Игнатович (Игнатенко, 69), Маляров (Азявин, 73), Щадин (Дорофеев, 80), Зинков, Самодин (Сикоев, 69), Гонгапшев.
«Оренбург»: Климович, Гойкович, Ойеволе, Малых, Аюпов, Миронов (Бреев, 76), Нойок (Ил.Воробьев, 62), Ткачук, Козлов (Палиенко, 81), Прудников (Эктов, 71), Дм.Воробьев (Фамейе, 71).
Предупреждения: Щадин, 5. Нойок, 24. Стешин, 24. Малых, 43. Козубаев, 87. Азявин, 89.
Судья: Соколов (Воронеж).
6 марта. Ярославль. Стадион «Шинник».
«Алания» (Владикавказ) — «Иртыш» (Омск) — 1:0 (1:0)
Гол: Д.Кобесов, 26 — с пенальти.
«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Багаев, Кокоев, Шавлохов, Д.Кобесов (Качмазов, 53), Д.Кобесов (Бутаев, 68), Хабалов, Дзахов (Цараев, 56), Хубулов (Гурциев, 57), Машуков (Суанов, 83), Гиоргобиани.
«Иртыш» (Омск): Полетаев, Магадиев, Шакуро (Котин, 46), Пухов (Сычевой, 55), Киреев, Визнович (Коршунов, 74), Стеклов (Подоксенов, 75), Морозов, Киселев (Шлеермахер, 66), Кротов, Стефанович.
Предупреждения: Багаев, 7. Пухов, 13. Дзахов, 22. Магадиев, 26. Шавлохов, 36.
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
6 марта. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».
«Краснодар-2» (Краснодар) — «Велес» (Москва) — 2:1 (1:1)
Голы: Сперцян, 13 — с пенальти (1:0). Малания, 31 — с пенальти (1:1). Сперцян, 78 — с пенальти (2:1).
«Краснодар-2» (Краснодар): Ещенко, Ивашин, Пелих, Стежко, Литвинов, Сперцян, Якимов (Иванов, 53), Мацукатов (Текучев, 90+1), Халназаров (Андреев, 79), Кутовой (Сабуа, 57. Бочко, 90), Воротников.
«Велес» (Москва): Овчинников, Вакулич (Котов, 59), Малания, Елисеев, Ботака-Иобома, Майга, Осипов, Галоян (Кирсанов, 75), Фищенко (Боковой, 75), Чуканов (Прошляков, 62), Баев (Федчук, 62).
Предупреждения: Литвинов, 20. Пелих, 30. Осипов, 72. Боковой, 81.
Удаление: Литвинов, 51.
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
6 марта. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 160 зрителей.
«Волгарь» (Астрахань) — «Нижний Новгород» — 1:1 (0:0)
Голы: Калинский, 62 (0:1). Юсупов, 76 (1:1).
«Волгарь» (Астрахань): Саганович, Локтионов, Хомуха, Журавлев, Бердников, Габараев (Зенин, 46), Мендель, Николаев (Агаларов, 78), А.Павлишин (Полубояринов, 84), Юсупов, Погосов (Белоус, 87).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Эдиев, Темников (К.Маляров, 81), Шумских, Гоцук, Каккоев (И.Горбунов, 89), Сапета, Комолов (М.Султонов, 85), Попов (Гогличидзе, 73), Калинский, Момо (Сулейманов, 81).
Предупреждения: Журавлев, 16. Габараев, 33. Локтионов, 71. Юсупов, 77. Калинский, 89. Мендель, 89. Сапета, 90. Белоус, 90+3.
Судья: Чебан (Москва).
6 марта. Астрахань. Стадион «Центральный».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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