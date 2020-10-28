«Крылья Советов» разгромили «Шинник» в 18-м туре Олимп-ФНЛ — 4:1. Хет-трик оформил 25-летний Иван Сергеев. Форвард самарцев в шести последних матчах подряд забил 11 голов, а всего на его счету 17 мячей в 15 встречах. У ближайшего преследователя в гонке бомбардиров 8 голов.

«Крылья» воспользовались осечкой лидеров таблицы «Нижнего Новгорода» и «Оренбурга», сыгравших вничью (0:0). Это позволило самарам выйти на первое место.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

18-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Шинник» (Ярославль) — 4:1 (2:0)

Голы: Сергеев, 3 (1:0). Сергеев, 40 (2:0). Сергеев, 52 — с пенальти (3:0). Голенков, 70 (4:0). Гонгапшев, 89 (4:1).

«Крылья Советов»: Ломаев, Божин, Чернов, Комбаров, Полуяхтов (Солдатенков, 65), Гацкан (Якуба, 56), Ежов (Горшков, 60), Витюгов, Кабутов (Карпов, 73), Цыпченко, Сергеев (Голенков, 58).

«Шинник»: Зириков, Кутин, Стешин, Маляров (Самсонов, 66), Бетюжнов, Игнатович, Олейников (Пухов, 46), Зинков, Щадин, Низамутдинов (Гонгапшев, 71), Самодин (Голуб, 58).

Предупреждения: Витюгов, 18. Олейников, 36. Кутин, 52. Божин, 75.

Судья: Кошко (Белореченск).

28 октября. Самара. Стадион «Самара Арена».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 5:0 (3:0)

Голы: Кленкин, 6 (1:0). Котик, 33 (2:0). Юшин, 35 (3:0). Галиулин, 56 (4:0). Хубаев, 88 (5:0).

«Нефтехимик»: Исупов, Агапов, Семенов, Ширяев (Потапов, 79), Хубаев, Кленкин, Петров (Алекперов, 65), Юшин (Галиулин, 46), Ситдиков, Шадрин (Давлатов, 46), Котик (Артемчук, 58).

«Краснодар-2»: Адамов, Исаенко, Стежко, Пелих, Бочко (Иванов, 38), Ивашин, Якимов, Григорян (Петерсон, 71), Апеков (Бенедык, 65), Рзаев (Симонов, 55), Воротников (Текучев, 65).

Предупреждения: Бочко, 31. Апеков, 63. Ширяев, 77.

Судья: Куликов (Саранск).

28 октября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».

«Чертаново» (Москва) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:2 (0:1)

Голы: Кулишев, 27 (0:1). Хозин, 49 (0:2). Алексеев, 53 (1:2).

«Чертаново»: Абаев, Ляхов (Пиняев, 79), Бартасевич, Никитенков, Надольский, Алексеев (Молчанов, 76), Герчиков, Першин, Сулейманов, Савельев (Мелехов, 89), Завезен (Левин, 63).

«Чайка»: Филиппов, Гогличидзе, Хайруллов, Пискунов, Хозин, Глушков (Васильев, 90), Чочиев (Умаев, 60), Савичев (Парадин, 86), Леонтьев, Безденежных, Кулишев (Оразов, 78).

Предупреждения: Савельев, 12. Ляхов, 39. Никитенков, 48. Чочиев, 58. Парадин, 90+4.

Судья: Турбин (Дмитров).

28 октября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

«Динамо» (Брянск) — «Балтика» (Калининград) — 1:3 (0:2)

Голы: Мещанинов, 5 (0:1). Джамилов, 36 (0:2). Дудиев, 49 (0:3). Васильев, 90 (1:3).

«Динамо»: Кузнецов, Сапаев (Валикаев, 77), Крючков, Васильев, Луппа, Никитин, Першин (Пикатов, 59), Каретник (Дрогунов, 46), Мараев (Баранов, 59), Сорокин (Укомский, 46), Вотинов.

«Балтика»: Латышонок, Юрганов, Мещанинов, Плопа, Джамилов (Альшин, 61), Жиронкин (Ковалев, 67), Шаваев (Демьянов, 72), Кашчелан, Дудиев (Лазарев, 71), Макарчук, Маркин (Федоренко, 76).

Предупреждения: Каретник, 11. Васильев, 57.

Судья: Соколов (Воронеж).

28 октября. Брянск. Стадион «Динамо».