«Крылья» разгромили сербский «Спартак»

«Крылья Советов» разгромили «Спартак» из сербской Суботицы в контрольном матче на сборах в Турции. Игра стала первой для самарцев в 2021 году. Все мячи были забиты во втором тайме, когда на поле появились ведущие игроки «Крыльев».

Контрольный матч

«Крылья Советов» (Россия) — «Спартак» (Сербия) — 4:1 (0:0)

Голы: Витюгов, 48 (1:0). Сергеев, 74 (2:0). Йочич, 77 (3:0). Солдатенков, 79 (4:0). Арни, 90 (4:1).

«Крылья Советов» (первый тайм): Овсянников, Полуяхтов, Чернов, Горшков, Прищепа, Хади, Соколов (Щерстнев, 26), Смирнов, Цыпченко, Голенков, Канунников.

«Крылья Советов» (второй тайм): Фролов, Солдатенков, Комбаров, Божин, Витюгов, Ежов, Зеффан, Гацкан, Зиньковский, Арни, Сергеев.