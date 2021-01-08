«Крылья» назвали соперников на первом зимнем сборе

«Крылья Советов» определились с соперниками на первом зимнем сборе в Турции. Как сообщает официальный Twitter клуба, 18 января самарцы встретятся со «Спартаком» из Суботицы (Сербия), на следующий день сыграют с другим представителем ФНЛ «Чайкой», а 21 января их соперником станет «Славия» из Софии (Болгария).

Первый сбор «Крыльев» пройдет с 9 по 21 января, второй — с 26 января по 7 февраля, третий — с 11 по 20 февраля. Все они пройдут в Анталье.

На зимний перерыв самарцы ушли на втором месте с 55 очками после 26 туров.