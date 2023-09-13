Форвард Кротов перешел в «Аланию»
Нападающий Вячеслав Кротов перешел в «Аланию», сообщает пресс-служба команды. Арендное соглашение с форвардом рассчитано до зимнего перерыва. В «Алании» он будет выступать под 57-м номером.
Первый профессиональный контракт 30-летний игрок подписал с «Волгарем» в 2011 году.
Кротов выступал за такие клубы, как «Спартак», «Уфа» и «Пари НН». С 2015 года он провел за «Уфу» 167 матчей, забил 14 голов и отдал 17 голевых передач. В рамках РПЛ игрок участвовал в 181 матче.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|9
|6
|2
|1
|12-5
|20
|
2
|Сокол
|9
|5
|2
|2
|9-9
|17
|
3
|Шинник
|9
|5
|1
|3
|11-10
|16
|
4
|Динамо Мх
|9
|4
|3
|2
|8-5
|15
|
5
|Акрон
|9
|4
|2
|3
|14-7
|14
|
6
|Тюмень
|9
|4
|2
|3
|13-9
|14
|
7
|Химки
|9
|4
|2
|3
|10-8
|14
|
8
|Торпедо
|9
|4
|2
|3
|9-9
|14
|
9
|Родина
|9
|3
|4
|2
|15-9
|13
|
10
|КАМАЗ
|9
|3
|4
|2
|7-7
|13
|
11
|СКА-Хаб.
|9
|3
|3
|3
|9-9
|12
|
12
|Енисей
|9
|3
|2
|4
|13-13
|11
|
13
|Арсенал
|9
|2
|4
|3
|7-11
|10
|
14
|Ленинградец
|9
|2
|4
|3
|6-10
|10
|
15
|Черноморец
|9
|1
|7
|1
|6-6
|10
|
16
|Нефтехимик
|9
|2
|1
|6
|7-14
|7
|
17
|Кубань
|9
|1
|2
|6
|5-11
|5
|
18
|Волгарь
|9
|0
|3
|6
|7-16
|3
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.09
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|- : -
|17.09
|08:00
|
СКА-Хаб. – Химки
|- : -
|17.09
|16:00
|
Кубань – Акрон
|- : -
|17.09
|16:00
|
Торпедо – Енисей
|- : -
|17.09
|17:00
|
Черноморец – Сокол
|- : -
|17.09
|18:00
|
Арсенал – Шинник
|- : -
|17.09
|18:00
|
Ленинградец – Волгарь
|- : -
|18.09
|16:00
|
Тюмень – Родина
|- : -
|18.09
|18:30
|
Динамо Мх – Алания
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|6
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|7
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0
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