Крицюк тренируется с «Тюменью»

Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков подтвердил информацию, что голкипер Станислав Крицюк может перейти в сибирский клуб.

«Про Крицюка — правда. Он тренируется с нами. Как понимаю, многие клубы боялись сотрудничать с ним из-за его травмы. Он ведь на самом деле долго не играл», — цитирует Metaratings.ru Меньщикова.

Последним клубом 33-летнего Крицюка был «Жил Висенте», который он покинул летом на правах свободного агента.