«Краснодар-2» выставил на победный матч с «Чертаново» команду, состоящую из 11 вопитанников клубной академии
«Краснодар-2» выставил на победный матч 8-го тура первенства Олимп-ФНЛ с «Чертаново» (2:1) команду, состоящую из 11 воспитанников клубной академии, cообщает официальный Twitter клуба.
Отмечается, что это произошло впервые в истории клуба, при этом автором дубля стал полузащитник Даниил Уткин, который также является выпускником центра подготовки резерва. В настоящий момент «Краснодар-2» занимаете 13-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 8 очков в 8 матчах.
11 воспитанников — впервые в старте!?— ФК Краснодар-2 (@FCKrasnodar2) August 15, 2019
В матче 8-го тура @FNLeague 2019/20 впервые в истории клуба стартовый состав команды, выступающей во второй по силе лиге страны, состоял из одиннадцати воспитанников нашей @FCK_Academy!?https://t.co/kGkgwf36JB#FCK_Academy #ФККраснодар2 pic.twitter.com/38igoQxDh6