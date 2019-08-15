«Краснодар-2» выставил на победный матч с «Чертаново» команду, состоящую из 11 вопитанников клубной академии

«Краснодар-2» выставил на победный матч 8-го тура первенства Олимп-ФНЛ с «Чертаново» (2:1) команду, состоящую из 11 воспитанников клубной академии, cообщает официальный Twitter клуба.

Отмечается, что это произошло впервые в истории клуба, при этом автором дубля стал полузащитник Даниил Уткин, который также является выпускником центра подготовки резерва. В настоящий момент «Краснодар-2» занимаете 13-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 8 очков в 8 матчах.