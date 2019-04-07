"Краснодар-2" вырвал победу у "Спартака-2"

"Краснодар-2" обыграл "Спартак-2" в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ – 3:2.

В составе победителей дубль оформил Герман Онугха, еще один гол на счету у Арутюна Григоряна. В составе московского клуба отличился Александр Руденко и Солтмурад Бакаев.

"Краснодар-2", набрав 44 очка, занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ, "Спартак-2" с 38 очками – 12-е.

Олимп – ФНЛ

30-й тур

"Спартак-2" (Москва) – "Краснодар-2" (Краснодар) – 2:3 (0:1)

Голы: Онугха, 32 (0:1). Онугха, 57 – с пенальти (0:2). Руденко, 61 (1:2). Бакаев, 71 (2:2). Григорян, 81 (2:3).

"Спартак-2" (Москва): Терешкин, Мамин, Гапонов, Воропаев, Маслов, Полубояринов (Васильев, 86), Бакалюк, Глушенков, Игнатов (Руденко, 51), Ломовицкий, Нимели (Бакаев, 62).

"Краснодар-2" (Краснодар): Адамов, Марков, Голубев (Текучев, 75), Таранов, Бородин, Парадин (Ивашин, 46), Сперцян (Григорян, 46), Черников, Уткин, Онугха (Рзаев, 68), Кутовой.

Предупреждения: Нимели, 31. Ломовицкий, 45+1. Марков, 53. Онугха, 59. Бородин, 65.

Судья: Сухой (Люберцы).

7 апреля. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".

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