«Краснодар-2» обыграл «Велес», команды забили на двоих семь голов

«Краснодар-2» дома обыграл «Велес» в матче 32-го тура первой лиги — 5:2.

Голами в составе победителей отметились Кирилл Богданец (дубль), Владислав Самко, Омар Попов и Данил Полях. В составе гостей забили Леонид Герчиков и Геворк Саркисян.

«Краснодар-2» набрал 25 очков и занимает 18-е место в первой лиге. «Велес» находится на 14-й строчке (33).