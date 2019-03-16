"Краснодар-2" уступил "Сочи"

"Краснодар-2" проиграл "Сочи" (0:2) в матче 27-го тура Олимп-ФНЛ. В составе победителей отличились Игорь Юрганов и Николай Обольский.

Вторая команда "Краснодара" с 40 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. У сочинского клуба 45 очков и третье место.

Олимп-ФНЛ

27-й тур

"Краснодар-2" - "Сочи" - 0:2 (0:1)

Голы: Юрганов, 31 (0:1). Обольский, 90+4 (0:2).

"Краснодар-2": Адамов, Марков, Голубев (Назаров, 68), Таранов, Парадин, Ивашин, Григорян, Черников (Игнатьев, 46. Бородин, 88), Уткин, Онугха (Якимов, 59), Халназаров.

"Сочи": Заболотный, Маргасов, Миладинович, Почивалин (Бычков, 84), Калугин, Юрганов, Лагатор, Померко, Песегов (Косянчук, 89), Касаев (Обольский, 88), Барсов (Альфред, 73).

Предупреждения: Голубев, 68. Обольский, 90+4.

Судья: Амелин (Тула).

16 марта. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".