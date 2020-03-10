«Краснодар-2» уступил «Чертаново»
В матче 26-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Краснодар-2» принимал «Чертаново». Хозяева уступили со счетом 1:2.
Олимп — ФНЛ
26-й тур
«Краснодар-2» (Краснодар) — «Чертаново» (Москва) — 1:2 (0:1)
Голы: Сарвели, 43 (0:1). Редькович, 56 (0:2). Онугха, 73 (1:2).
«Краснодар-2» (Краснодар): Адамов, Бочко (Якимов, 60), Литвинов, Бородин, Ивашин (Марков, 59), Мацукатов, Уткин (Сперцян, 53), Жигулев (Воротников, 71), Кутовой, Сергеев (Халназаров, 46), Онугха.
«Чертаново» (Москва): Абаев, Горшков, Солдатенков, Бартасевич, Редькович, Герчиков (Камышев, 78), Ежов (Канищев, 90), Витюгов, Пруцев, Прудников (Цыпченко, 54), Сарвели (Рудковский, 90+3).
Предупреждения: Уткин, 31. Бартасевич, 51. Витюгов, 80.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
10 марта. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 800 зрителей.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/