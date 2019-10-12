«Краснодар-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском»

«Краснодар-2» на своем поле сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» (2:2) в матче 17-го тура Олимп-ФНЛ. В составе хозяев отличились нападающий Герман Онугха и полузащитник Арутюн Григорян.

У хабаровчан отметились хавбек Артемий Малеев и защитник Николай Зайцев.

«Краснодар-2» с 15 очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице ФНЛ. «СКА-Хабаровск» — 7-я строчка и 26 баллов.

Олимп — ФНЛ

17-й тур

«Краснодар-2» (Краснодар) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 2:2 (0:1)

Голы: Малеев, 38 (0:1). Онугха, 66 (1:1). Григорян, 72 (2:1). Зайцев, 84 (2:2).

«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Бочко, Мартынов, Ивашин, Бородин, Григорян, Жигулев, Черников (Мацукатов, 30), Якимов (Сперцян, 46), Сергеев (Сабуа, 67), Онугха.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Обухов, Шляков, Суслов, Зайцев, Гаджимурадов, Оанча (Горулев, 75), Камилов, Никифоров (Матвийчук, 28), Малеев, Кузьмичев, Базелюк (Брагин, 46).

Предупреждения: Григорян, 14. Черников, 21. Онугха, 55. Оанча, 56. Суслов, 64. Брагин, 68. Горулев, 78.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

12 октября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».

ФНЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей