«Краснодар-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском»
«Краснодар-2» на своем поле сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» (2:2) в матче 17-го тура Олимп-ФНЛ. В составе хозяев отличились нападающий Герман Онугха и полузащитник Арутюн Григорян.
У хабаровчан отметились хавбек Артемий Малеев и защитник Николай Зайцев.
«Краснодар-2» с 15 очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице ФНЛ. «СКА-Хабаровск» — 7-я строчка и 26 баллов.
Олимп — ФНЛ
17-й тур
«Краснодар-2» (Краснодар) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 2:2 (0:1)
Голы: Малеев, 38 (0:1). Онугха, 66 (1:1). Григорян, 72 (2:1). Зайцев, 84 (2:2).
«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Бочко, Мартынов, Ивашин, Бородин, Григорян, Жигулев, Черников (Мацукатов, 30), Якимов (Сперцян, 46), Сергеев (Сабуа, 67), Онугха.
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Обухов, Шляков, Суслов, Зайцев, Гаджимурадов, Оанча (Горулев, 75), Камилов, Никифоров (Матвийчук, 28), Малеев, Кузьмичев, Базелюк (Брагин, 46).
Предупреждения: Григорян, 14. Черников, 21. Онугха, 55. Оанча, 56. Суслов, 64. Брагин, 68. Горулев, 78.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
12 октября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
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