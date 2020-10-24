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«Краснодар-2» сыграл вничью с брянским «Динамо»

15:26
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«Краснодар-2» сыграл вничью с брянским «Динамо» в матче 17-го тура Олимп-ФНЛ.

Краснодарцы занимают 10-е место в турнирной таблице, команда из Брянска — на 12-й строчке. У обеих команд в активе по 23 очка, однако «Краснодар-2» выше по дополнительным показателям.

Олимп — ФНЛ

17-й тур

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Динамо Бр» (Брянск) — 0:0

«Краснодар-2» (Краснодар): Адамов, Исаенко, Стежко, Пелих, Литвинов, Ивашин, Текучев (Григорян, 46), Кутовой, Воротников (Рзаев, 51), Апеков (Байрамян, 88), Сергеев (Бочко, 68).

«Динамо Бр» (Брянск): Кузнецов, Крючков, Сапаев, Луппа, Васильев, Пикатов (Мараев, 58), Чиркин (Валикаев, 20), Каретник (Сорокин, 84), Баранов (Першин, 58), Укомский (Дрогунов, 46), Вотинов.

Предупреждения: Пелих, 16. Мараев, 71. Рзаев, 80.

Судья: Сафьян (Москва).

24 октября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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