"Краснодар-2" с Крицюком в воротах сыграл вничью с "Текстильщиком"

"Краснодар-2" сыграл вничью с "Текстильщиком" в матче 4-го тура Олимп-ФНЛ - 1:1. Ворота кубанцев защищал бывший голкипер сборной России Станислав Крицюк.
Первенство России
Олимп - ФНЛ
4-й тур
"Краснодар-2" (Краснодар) - "Текстильщик" (Иваново) - 1:1 (0:0)
Голы: Гайдуков, 67 (0:1). Таранов, 73 - с пенальти (1:1).
"Краснодар-2": Крицюк, Бородин, Грицаенко, Таранов (Мацукатов, 74), Ивашин, Уткин (Сперцян, 60), Черников, Кайю (Голубев, 25), Иван (Л.Сабуа, 46), Халназаров, Сергеев (Кутовой, 46).
"Текстильщик": Смирнов, Шилов, Н.Радченко (Путилин, 82), Фомин, Гайдуков, Маричев, Мухаметзянов, Попов (Андреев, 46), Горюшкин, Юрченко (Сараев, 81), А.Радченко (Щаницин, 85).
Предупреждения: Мухаметзянов, 32. Уткин, 36. Грицаенко, 58. Халназаров, 87. Сперцян, 90+1.
Судья: Шадыханов (Москва).
24 июля. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар". 756 зрителей.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/