«Краснодар-2» одержал волевую победу над «Факелом»

«Краснодар-2» обыграл «Факел» в матче 2-го тура Олимп-ФНЛ — 3:1. Воронежцы открыли счет в первом тайме, во второй половине кубанский клуб забил три мяча.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

2-й тур

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Факел» (Воронеж) — 3:1 (0:1)

Голы: Акбашев, 37 — с пенальти (0:1). Сперцян, 53 (1:1). Онугха, 62 (2:1). Сперцян, 71 (3:1).

«Краснодар-2»: Адамов, Бочко, Мартынов, Стежко, Ивашин, Черников (Шершнев, 80), Сперцян, Якимов, Сергеев (Апеков, 57), Воротников (Григорян, 46), Онугха (Рзаев, 86).

«Факел»: Саутин, Дашаев, Брызгалов, Петрусев (Первушин, 46), Дмитриев (Седов, 78), Акбашев, Дроздов, Мастерной, Никитин, Яковлев (Мазуров, 73), Подбельцев.

Предупреждения: Черников, 14. Яковлев, 22. Воротников, 30. Никитин, 44. Петрусев, 45+2. Брызгалов, 69.

Удаление: Никитин, 49.

Судья: Куликов (Саранск).

8 августа. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».