«Краснодар-2» обыграл «Авангард». Это первая домашняя победа краснодарцев

«Краснодар-2» обыграл «Авангард» в 21-м туре в первенстве Олимп-ФНЛ со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил нападающий краснодарцев Никита Сергеев на 26 минуте матча.

Олимп — ФНЛ

21-й тур

«Краснодар-2» — «Авангард К» — 1:0 (1:0)

Гол: Сергеев, 26.

«Краснодар-2»: Адамов, Бочко, Мартынов, Ивашин, Бородин, Григорян (Игнатьев, 59), Жигулев, Якимов, Мацукатов (Сперцян, 55. Таранов, 86), Кутовой (Халназаров, 70), Сергеев (Марков, 66).

«Авангард К»: Чагров, Лелюкаев, Войнов, Никитин, Тимошин, Земсков, Батютин (Машуков, 52), Бреев, Коробов, Григорьев, Минаев (Кубышкин, 69).

Предупреждения: Мартынов, 29. Земсков, 54. Коробов, 57. Сперцян, 68. Бородин, 80.

Судья: Анопа (Благовещенск).

4 ноября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».