"Краснодар-2" и "Шинник" сыграли вничью в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ. Голом в составе "быков" отметился хавбек Александр Черников, у ярославцев отличился нападающий Ишхан Гелоян.

"Краснодар-2" набрал 41 очко и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. "Шинник" с 45 баллами располагается на 6-й строчке.

Олимп - ФНЛ

29-й тур

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Шинник" (Ярославль) - 1:1 (1:1)

Голы: Гелоян, 6 (0:1). Черников, 22 (1:1).

Нереализованный пенальти: Самойлов, 17 (вратарь)

"Краснодар-2" (Краснодар): Адамов, Марков, Мартынов, Таранов, Бородин (Текучев, 46), Ивашин, Григорян (Рзаев, 74), Сперцян (Якимов, 86), Черников, Онугха (Халназаров, 59), Кутовой.

"Шинник" (Ярославль): Яшин, Иванов, Цховребов, Покидышев, Камилов (Нарылков, 90+1), Самойлов, Шайморданов (Алейников, 65), Дроздов, Кожемякин, Гелоян (Низамутдинов, 63), Самодин (Мацхарашвили, 83).

Предупреждения: Онугха, 28. Алейников, 67. Текучев, 82. Якимов, 90+2.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

30 марта. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

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