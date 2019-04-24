"Краснодар-2" и "Ротор" сыграли вничью в матче 33-го тура Олимп-ФНЛ (0:0). "Быки" набрали 45 очков и расположились на 11-м месте в турнирной таблице. "Ротор" с 46 баллами занимает 9-ю строчку.

Олимп - ФНЛ

33-й тур

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Ротор" (Волгоград) - 0:0

"Краснодар-2" (Краснодар): Адамов, Марков, Таранов, Бородин, Парадин (Ивашин, 72), Григорян (Сергеев, 60), Черников, Якимов (Назаров, 77), Онугха (Сперцян, 46), Сулейманов, Кутовой.

"Ротор" (Волгоград): Филиппов, Байрыев, Кацалапов, Ионов, Лобкарев, Самсонов, Завезен, Шарипов (Фатуллаев, 70), Коротаев (Муллин, 57), Янушковский (Попов, 83), Николаев (Саная, 61).

Предупреждения: Таранов, 14. Ионов, 80. Назаров, 83.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

24 апреля. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

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