«Краснодар-2» и «Факел» сыграли вничью

«Краснодар-2» не смог на своем поле обыграть «Факел» в матче 15-го тура первенства Олимп-ФНЛ (0:0). После 15 матчей краснодарцы занимают 16-е место с 14-ю очками, а воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице с 11 очками.

Олимп — ФНЛ

15-й тур

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Факел» (Воронеж) — 0:0

«Краснодар-2»: Агкацев, Бочко, Мартынов, Ивашин, Бородин, Сабуа (Сергеев, 56), Григорян (Халназаров, 63. Марков, 82), Черников, Жигулев (Кайю, 67), Мацукатов (Сперцян, 60), Онугха.

«Факел»: Бучнев, Лихачев, Смирнов, Микушин, Соловьев, Мастерной, Петрусев (Букия, 75), Косянчук (Рябокобыленко, 90+1), Гладышев, Яковлев (Дмитриев, 84), Корян (Мазуров, 26).

Предупреждения: Мазуров, 63. Гладышев, 67. Сперцян, 68. Черников, 87. Ивашин, 90+2. Онугха, 90+3.

Судья: Амелин (Тула).

30 сентября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 340 зрителей.