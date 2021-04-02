«Краснодар-2» обыграл «Чертаново» и прервал серию из пяти матчей без побед
«Краснодар-2» на своем поле обыграл «Чертаново» в матче 34-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0.
Единственный мяч забил защитник «быков» Сергей Бородин. «Краснодар-2» прервал серию из пяти матчей подряд без побед, серия «Чертаново» без побед продлилась до 9 встреч подряд.
«Краснодар-2» занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ с 37 очками. «Чертаново» занимает предпоследнюю, 21-ю строчку с 25 очками.
Олимп — ФНЛ
34-й тур
«Краснодар-2» (Краснодар) — «Чертаново» (Москва) — 1:0 (0:0)
Гол: Бородин, 72.
«Краснодар-2» (Краснодар): Ещенко, Бородин, Корнюшин (Кутовой, 66), Исаенко, Литвинов, Черников, Сперцян (Халназаров, 54), Мацукатов (Якимов, 43), Григорян (Апеков, 33), Сабуа, Воротников (Стоцкий, 59).
«Чертаново» (Москва): Абаев, Кутин, Алексеев, Бартасевич, Герчиков, Сулейманов, Рудковский (Савельев, 83), Мелехов (Левин, 65), Завезен, Пиняев (Великородный, 88), Канищев.
Предупреждения: Мелехов, 19. Григорян, 32. Мацукатов, 36. Бартасевич, 45+2. Сулейманов, 68. Черников, 74. Халназаров, 90.
Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).
2 апреля. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
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